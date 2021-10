Spezia-Genoa, un derby con tanti brividi

In questa 10^ giornata di Serie A andrà in scena il secondo derby ligure consecutivo dopo quello dello scorso turno tra Sampdoria e Spezia. La squadra guidata da Thiago Motta ospiterà il Genoa di Davide Ballardini in uno scontro in cui le squadre sono divise da un solo punto in classifica. Il Grifone è immischiato nella lotta salvezza e il terzultimo posto in classifica fa traballare la panchina di Ballardini: il Genoa non vince ormai dal lontano 12 novembre nella sfida contro il Cagliari e la partita contro lo Spezia sembra essere l’ultima spiaggia per l’attuale allenatore rossoblù. Nonostante un inizio di stagione straordinario per Mattia Destro in fase realizzativa, 6 reti in tutto, il Genoa fatica nel conquistare i tre punti. Di fronte avrà uno Spezia reduce dalla sconfitta nello scorso derby di venerdì contro la Sampdoria. La squadra di Thiago Motta vuole riscattare la sconfitta di Genova e confermare l’ultima vittoria in casa contro la Salernitana in un altro scontro salvezza. L’ultimo confronto tra le due squadre è avvenuto nello scorso campionato: il 24 aprile il Genoa batte lo Spezia allo Stadio Marassi con i gol di Scamacca e Shomurodov.

Foto: Twitter Genoa