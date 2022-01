Spezia, ecco i convocati per il derby con la Sampdoria

Oggi alle 15 le Aquile saranno di scena davanti al proprio pubblico per affrontare la Sampdoria, in un derby ligure importantissimo in chiave salvezza. Per l’occasione mister Thiago Motta deve fare a meno dello squalificato Maggiore, con Nguiamba convocato al suo posto tra i 23 scelti per il match.

Ecco la lista dei convocati:

1.Zoet

7.Sala

8.Kovalenko

9.Manaj

10.Verde

11.Gyasi

13.Reca

14.Kiwior

15.Hristov

18.Nzola

20.Bastoni

21.Ferrer

22.Antiste

27.Amian

28.Erlic

31.Sher

33.Agudelo

39.Nguiamba

40.Zovko

43.Nikolaou

44.Strelec

77.Bertola

94.Provedel

FOTO: Twitter Spezia Calcio