Spezia, ecco i convocati di Gotti per la Lazio. Tornano Maldini e Verde

Il tecnico dello Spezia Luca Gotti ha stilato l’elenco dei convocati in vista del difficile impegno in casa della Lazio. Tornano disponibili Maldini e Verde, mentre non ci saranno per infortunio Kovalenko, Hristov e Reca. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Zoet, Zovko, Dragowski.

Difensori: Holm, Ampadu, Kiwior, Bastoni, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou.

Centrocampisti: Bourabia, Ekdal, Beck, Ellertsson, Sher, Nguiamba.

Attaccanti: Verde, Gyasi, Nzola, Maldini, Agudelo, Strelec, Sanca.

Foto: instagram Spezia