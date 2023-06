Spezia e Verona, il loro destino si decide negli ultimi 90 minuti di campionato

Stasera tra i vari verdetti che emergeranno da quest’ultima giornata di Serie A c’è quello legato alla terza squadra che retrocederà in Serie B insieme a Cremonese e Sampdoria. La sfida è tra Spezia e Verona che alle 21:00 saranno chiamate a due difficili trasferte contro Roma e Milan. Lo Spezia con il favore degli scontri diretti contro gli scaligeri ha la possibilità di poter replicare il risultato che farà la squadra di Zaffaroni per salvarsi. In ogni caso per gli uomini di Semplici una vittoria significa salvezza certa. Mentre in caso di pareggio dovrà sperare nella non vittoria dei veronesi nella trasferta di Milano. In caso di sconfitta di entrambe la salvezza sarà dello Spezia.

Foto: Instagram Serie A