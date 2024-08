Spezia, Daniele Verde saluta il club e i tifosi: “Ho vissuto il viaggio più bello della mia vita. Un onore essere stato il vostro capitano”

Daniele Verde saluta lo Spezia con un commovente post su Instagram: “Chi mi conosce sa che sono sempre sorridente e pronto allo scherzo, ma oggi faccio fatica ad esprimere i miei sentimenti. Il calcio va al di là di un pallone e terminare il mio percorso giocato in questo spogliatoio e nel mezzo al sentimento di questa città è stato un onore. Mentre scrivo l’emozione è palpabile e non so nemmeno da dove cominciare a comunicare la mia gratitudine e il mio ringraziamento”. Inizia così il saluto di Daniele Verde allo Spezia dopo quattro anni in cui ha indossato anche la fascia di capitano. “Grazie Spezia; grazie presidente, grazie direttore, grazie al mister e al suo staff, grazie team manager, grazie ai dottori e allo staff medico, grazie alle persone che lavorano dietro le quinte, grazie ai miei compagni di squadra che mi hanno regalato emozioni uniche. Grazie ai tifosi, grazie a tutte quelle persone, e sono parecchie, che in questi quattro anni ho avuto la fortuna di conoscere, quegli amici che oltre al calcio mi hanno regalato sempre qualcosa di nuovo, che mi hanno fatto sentire a casa nonostante la distanza. Infine, alla mia famiglia. Il vostro amore e la vostra pazienza mi hanno permesso di vivere il mio sogno, non avrei potuto desiderare un supporto migliore nei momenti belli e in quelli meno belli. Grazie di cuore. Ho vissuto il viaggio più bello, imprevedibile e stimolante. Una “montagna russa” di eventi, fatto di tante vittorie, ma altrettante cadute che non avrei superato se non avessi avuto tutti voi al mio fianco. Vi porterò sempre nel cuore, come il più prezioso dei tesori. Grazie di tutto. È stato un onore e un privilegio essere il vostro capitano”.

Foto: instagram Verde