Spezia, cori razzisti contro Juric: chiusi i distinti per un turno

Il Giudice Sportivo ha deciso di chiudere per un turno il settore distinti dello stadio Alberto Picco per il prossimo match in casa della squadra ligure. La scelta è stata fatta dopo i ripetuti cori razzisti verso il tecnico del Torino, Ivan Juric, provenienti da quello spicchio di stadio nella partita disputata sabato scorso, finita con una netta vittoria dei granata per 4-0.

Foto: spezia-stadio-picco-twitter-spezia