Verde, continua il pressing di Antalyaspor e Basaksehir

Continua il pressing dalla Turchia per Daniele Verde. L’interesse di Basaksehir e Antalyaspor che vi avevamo raccontato ieri si è trasformato in offerte. Ma, secondo quanto riportato da Sportitalia, lo Spezia ha rifiutato l’offerta di entrambe le formazioni turche, che hanno proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro. Lo Spezia esige un prestito pagato e non si smuove da quella richiesta.

Foto: Twitter Verde