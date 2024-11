Spezia, Cassata rinnova fino al 2027. Il comunicato

“Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il calciatore Francesco Cassata alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2027. Spezzino doc, Cassata incarna alla perfezione i valori delle maglia bianca, per la quale ha dimostrato fin dal primo istante un grande attaccamento perchè i colori delle Aquile rappresentano per lui “un’emozione fortissima e bellissima”, nonchè “una spinta per dare sempre qualcosa di più, in ogni attimo, sia in allenamento che in partita”.

Foto: Instagram Spezia