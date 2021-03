Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Spezia-Cagliari, gara valida per il 28esimo turno di Serie A con calcio d’inizio alle 18.00 al Picco:

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias.

All. Italiano.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

All. Semplici.

Foto: sito Spezia