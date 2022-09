Spezia-Bologna termina in parità: 2-2. In gol Bastoni e Arnautovic (doppietta)

Termina 2-2 al Picco tra Spezia e Bologna. La partita si apre dopo 6’ con il Bologna che passa in vantaggio con Marko Arnautovic. Il pareggio dello Spezia arriva al minuto 46, in pieno recupero, con la grande conclusione dal limite dell’area di Simone Bastoni. Nella ripresa i padroni passano in vantaggio grazie al clamoroso autogol di Jerdy Schouten sulla punizione calciata da Bastoni. Poi è ancora, il solio, Arnautovic riportare il punteggio in parità. Termina così in parità tra Spezia e Bologna.

Foto: Bologna Instagram