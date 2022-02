Spezia, Bastoni ancora a parte. Maggiore parzialmente in gruppo

Lo Spezia continua il suo lavoro in vista della partita di lunedì sera che chiuderà il turno di campionato contro il Bologna. Seduta mattutina sul terreno del Comunale di Follo per gli aquilotti. Riscaldamento tecnico, lavoro tecnico-tattico e partita finale a campo ridotto, questo il programma di Thiago Motta per i suoi ragazzi. Ha lavorato parzialmente con il gruppo il capitano Giulio Maggiore, ancora lavoro personalizzato invece per Bastoni e Sher.

FOTO: Instagram Maggiore