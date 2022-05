Spezia-Atalanta, le formazioni ufficiali

Alle 12.30 al Picco di La Spezia, si gioca il lunch match tra Spezia e Atalanta.

I padroni di casa vogliono archiviare il discorso salvezza, l’Atalanta è ancora in corsa per un posto in Europa.

Queste le formazioni ufficiali:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Nikolau; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi. All.: Motta.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Muriel. All.: Gasperini.

Foto: Twitter Spezia