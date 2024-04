Spezia-Ascoli, malore sugli spalti: interviene il 118. La gara riprende dopo oltre 20′

Malore di uno spettatore sugli spalti dello stadio Picco durante Spezia-Ascoli. La partita è stata interrotta all’89’ (con i liguri già in vantaggio per 2-1, che poi sarà il risultato finale) e il gioco è rimasto fermo per oltre 20′ con i giocatori fermi in due capannelli a centrocampo. I soccorsi sono arrivati sul posto mentre le due tifoserie hanno smesso di cantare e sullo stadio è sceso il silenzio. Poi un applauso liberatorio quando la vittima del malore è stata portata via. Grazie all’intervento dei sanitari le condizioni del tifoso sono migliorate ed è stato accompagnato in ospedale per le cure necessarie attorno alle 17.15. La partita è quindi potuta riprendere e terminare con la vittoria dei padroni di casa.