Massimiliano Alvini non riesce a far decollare lo Spezia. Un punto in cinque partite, bottino davvero misero, la sconfitta contro la Reggiana ha acuito la crisi. Martedì lo Spezia tornerà in campo, sempre al “Manuzzi”, contro il Brescia. Oggi a Cesena c’erano tre allenatori in tribuna: Stellone, Maran e Castori.

Foto: Instagram Spezia