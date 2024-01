Spettacolo tra Catanzaro e Lecco: vincono i calabresi 5-3 salendo al quarto posto

Spettacolo nell’anticipo di Serie B tra Catanzaro e Lecco. I padroni di casa si impongono dopo una gara folle, vincendo 5-3, rimontando più volte i rivali. Catanzaro in vantaggio al 18′ con Verna, poi rimonta ospite con Di Stefano e Lemmers in pochi minuti.

Nella ripresa, in pochi minuti, la ribalta il Catanzaro con Sounas e Iemmello per il 3-2 dei calabresi.

Ma il Lecco non ci sta e trova il pari con Novakovich al 55′. Amcora il Catanzaro con Sounas e Biasci a chiudere sul 5-3 la gara.

In classifica, calabresi che salgono al quarto posto, con 33 punti, il Lecco resta a 20.

Foto: twitter Catanzaro