Spettacolo Milan: ne fa 7 al Toro! Ok Inter, Juve, Atalanta e Lazio. Salvezza raggiunta da Fiorentina e Genoa

Si sono concluse le sette gare del mercoledì sera del turno infrasettimanale valido per la 36a giornata di Serie A 2020-21.

L’Atalanta vince al Gewiss Stadium con il Benevento, un gol per tempo: prima Muriel e poi Pasalic. Sanniti sempre più vicini alla B, partita chiusa anche in dieci uomini per la doppia ammonizione di Caldirola.

Il Milan demolisce il Torino, pesantissimo 7-0 firmato Theo Hernandez e Kessié nel primo tempo, poi Brahim Diaz, la doppietta di Hernandez e la tripletta di Rebic.

L’Inter già Campione ospita la Roma, e la batte con le reti a inizio gara di Brozovic e Vecino, accorcia le distanze Mkhitaryan, chiude Lukaku al 90′.

Si salva in extremis la Lazio all’Olimpico col Parma, Ciro Immobile a dieci secondi dal termine sigla il gol vittoria per mantenere vive le (poche) speranze di Champions dei biancocelesti.

Al Mapei il Sassuolo si rende pericoloso in avvio e Buffon para un rigore a Berardi al 10′, poi la Juve ne fa due con Rabiot al 28′ e Ronaldo al 45′. Nella ripresa Raspadori accorcia le distanze, ma Dybala firma il definitivo 3-1 pochi minuti più tardi. Sia per CR7 che per l’argentino si tratta del gol numero 100 in bianconero.

Il 2-2 tra Sampdoria e Spezia porta la squadra di Italiano a quota 35 punti, insieme al Torino a +4 sul Benevento terzultimo. Con i risultati di stasera Fiorentina e Genoa hanno ufficialmente raggiunto la salvezza.

Ecco tutti i risultati:

Atalanta-Benevento 2-0 (Muriel 22′, Pasalic 67′)

Bologna-Genoa 0-2 (Zappacosta 13′, Scamacca rig. 62′)

Inter-Roma 3-1 (Brozovic 11′, Vecino 20′, Mkhitaryan 31′, Lukaku 90′)

Lazio-Parma 1-0 (Immobile 90+5′)

Sampdoria-Spezia 2-2 (Pobega 15′, 73′, Verre 32′, Keita 80′)

Sassuolo-Juventus 1-3 (Rabiot 28′, Ronaldo 45′, Raspadori 59′, Dybala 66′)

Torino-Milan 0-7 (Hernandez 19′, 62′, Kessié rig. 26′, Diaz 50′, Rebic 67′, 72′, 79′)

Foto: sito Milan