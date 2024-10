Spettacolo Lazio: show di Castellanos (doppietta), Pedro e Zaccagni per il 4-1 sul Nizza

La Lazio continua a vincere in Europa League. I biancocelesti, battono all’Olimpico il Nizza, con un secco 4-1, ottenendo la seconda vittoria su due gare in questa stagione europea. Partono forte i biancocelesti. E al 12′ Castellanos centra la traversa con un grande colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo. Due minuti più tardi, è ancora la Lazio a rendersi pericolosa con un altro legno colpito: ripartenza dei biancocelesti, Vecino ci prova dal vertice dell’area e il suo viene sporcato da un difensore andando ad impattare la parte alta della traversa. Dopo aver sfiorato il vantaggio in due occasioni, al 20′ la Lazio sblocca la gara con la rete di Pedro. Al 35′ arriva anche il raddoppio firmato da Castellanos con un tocco sotto delizioso di Castellanos a tu per tu con Bulka. Al 42′ arriva anche la risposta del Nizza con Boga che accorcia le distanze.

Nella ripresa, si scatena un diluvio a Roma, con il campo che diventa pesantissimo, ma non si raffredda la Lazio che anzi, chiude i conti in un quarto d’ora. Il tris infatti arriva al 53′, ancora con il Taty Castellanos, autore di una bella doppietta. Il Nizza non riesce a reagire, anzi, affonda definitivamente al 67′ su calcio di rigore. E’ Zaccagni a segnare il poker per la compagine romana. La Lazio conclude la gara senza problemi, gestendo l’ampio vantaggio.

Finisce 4-1 per i biancocelesti che ottengono la seconda vittoria su due gare nella fase a gironi della Europa League.

Foto: Instagram Lazio