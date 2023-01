Spettacolo a Riyad: il PSG vince 5-4 contro la Saudi All Stars. A segno Messi, Cristiano Ronaldo (doppietta) e Mbappé

Cristiano Ronaldo contro Leo Messi, lo scontro eterno si è ripetuto quest’oggi nell’amichevole tra Saudi All Stars e PSG a Riyad. A sbloccare l’incontro è proprio Messi, che porta in vantaggio i parigini dopo soli 3 minuti di gioco. CR7 non si fa pregare e al 34° risponde realizzando un calcio di rigore. Il nuovo vantaggio del PSG è firmato da Marquinhos sullo scadere del primo tempo, ma al sesto minuto di recupero è ancora Cristiano Ronaldo a trovare il gol del 2-2 e firmare la doppietta personale. Parigini in 10 uomini dopo l’espulsione di Bernat arrivata al 39° minuto. Nel secondo tempo tornano immediatamente avanti i francesi, grazie alle rete di Sergio Ramos arrivata al 53° minuto. La compagine araba però sembra tenerci molto a non sfigurare e grazie al sud-coreano Hyun-Soo Jang trovano il momentaneo pareggio sul 3-3 al 56°. Solo 4 minuti più tardi si unisce alla festa del gol anche Kylian Mbappé, che firma il 3-4 al 60° minuto. Dopo la girandola di cambi che vede Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé e Messi lasciare il terreno di gioco, il PSG trova il gol del 3-5 con Hugo Ekitike. Nei minuti di recupero gioia anche per Anderson Talisca, che firma il gol che chiude la gara sul 4-5 per i parigini.

Foto: Riyadh Season Twitter