Spettacolare Juve-Atalanta: Lookman (doppietta) ribalta, Danilo fa 3-3 su punizione

Dopo le questioni sulle plusvalenze dei giorni scorsi e la penalizzazione di 15 punti in classifica, la Juve torna in campo in campionato, in un clima ostile alla Lega Serie A che si respira allo Stadium. Finisce 3-3, una gara molto bella e con tante giocate di qualità.

Sfida bella contro l’Atalanta lanciatissima, con 13 gol fatti nell’ultima settimana. Atalanta che parte meglio e gela lo Stadium dopo pochi minuti con Lookman, che approfitta anche di un errore di Szczęsny.

Ma la Juve è viva e i giocatori rispondono con orgoglio al momento complicato. Al 24′, Fagioli è atterrato in area da Ederson, dopo la revisione del VAR viene dato un calcio di rigore alla Juve.

Dagli 11 metri, Di Maria non sbaglia per il pareggio bianconero. Juve che insiste, grande azione di Fagioli sulla destra, palla in mezzo dove Milik al 34′ è autore di un grandissimo gol. La Juve ribalta la gara con veemenza. Nella ripresa, le emozioni non sono da meno.

Parte di nuovo fortissimo l’Atalanta. Dopo pochissimi secondi, Maehle trova il 2-2. Errore della Juve in uscita, palla per l’esterno che insacca il pareggio.

Juve che sbanda, l’Atalanta pressa, e al 53′ mette addirittura la freccia. Grande azione di Boga che supera Danilo, palla in mezzo dove ancora Lookman segna il 3-2 bergamasco. Bellissimo gol di testa dell’attaccante nerazzurro, terza doppietta in una settimana, compresa la Coppa Italia.

La Juve sembra sbandare, ma mostra l’orgoglio. Al 65′ punizione da fuori area per la Juve, schema, con Di Maria che appoggia per Danilo che scaraventa in porta la rete del 3-3. Nel finale calano un po’ i ritmi, le squadre provano però a vincerla entrambe. Scintille nel finale, ma nulla di significativo. Finisce 3-3, bellissima partita a Torino, l’Atalanta prosegue la corsa verso la zona Champions, la Juve, con il -15, sale a 23.

