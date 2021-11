Spartak Mosca-Napoli, le formazioni ufficiali

Il Napoli scende in campo contro lo Spartak Mosca. In caso di vittoria, i partenopei sarebbero qualificati per il prossimo turno di Europa League. Ecco le formazioni ufficiali del match:

SPARTAK MOSCA (4-3-3): Selikhov; Caufriez, Dzhikiya, Gigot, Ayrton; Ignatov, Umyarov, Litvinov; Moses, Sobolev, Promes. All. Rui Vitoria

NAPOLI (4-2-3-1):Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Elmas, Petagna. All. Spalletti

FOTO: Twitter Napoli