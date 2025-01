Sparta Praga, tre rientri in vista dell’Inter

Nella giornata di domani, 21 gennaio, andrà in scena la sfida tra Sparta Praga e Inter. Un match molto importante, valido per la 7° giornata di Champions League, e che i nerazzurri dovranno cercare di vincere a tutti i costi. Gli uomini di Inzaghi, infatti, si trovano a 13 punti e la zona playoff si trova a una sola lunghezza di distanza, con Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Atletico Madrid e Milan che sono pronte ad approfittare del minimo errore commesso. Le novità in termini di formazione arrivano dalla seduta mattutina di allenamento della compagine guidata dal tecnico Lars Friis. La rosa ceca è quasi tutta al completo e ha visto le presenze di Haraslin, Birmancevic e Rrahmani, mentre a rimanere fuori è stato Markus Solbakken. Tra i presenti, inoltre, si sono visti anche i nuovi acquisti della sessione invernale di calciomercato come Uchenna, Vydra, Sevinsky e Andersen. Nonostante ciò, questi ultimi non potranno prendere parte alla sfida contro i nerazzurri in quanto non facenti parte della lista UEFA. Ma questo poco importa allo Sparta Praga che dovrà provare a mettercela tutta per tentare ciò che al momento sembrerebbe essere pura utopia. La compagine ceca, infatti, per rientrare nei playoff dovrebbe vincere entrambi le sfide rimanenti, contro l’Inter e il Bayer Leverkusen, e sperare nell’errore di percorso di qualche altra squadra.

