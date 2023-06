Spareggio Bundesliga, lo Stoccarda regola 3-0 l’Amburgo nella gara di andata

In Bundesliga è andata in scena la gara di andata del consueto spareggio, tra la terz’ultima del campioanto contro la terza del campionato di seconda serie. Una gara tra nobili decadute come Stoccarda e Amburgo. Alla Mercedes Arena la squadra di Hoeness travolge l’Amburgo: 3-0 il risultato finale, reti di Mavropanos, Vagnoman e Guirassy. Proprio quest’ultimo aveva fallito un calcio di rigore. La partita di ritorno si giocherà il 5 giugno e all’Amburgo sempre l’impresa per provare la promozione in massima serie. Lo Stoccarda vede la salvezza.