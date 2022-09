Spalletti: “Zerbin e Gaetano? Ce li avevano chiesti, ma abbiamo deciso di tenerli”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche di due giovani talenti della squadra campana: Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin. Queste le sue parole: “Gaetano, così come Zerbin, ha gli occhi addosso degli operatori di mercato. Ce li avevano chiesti, ma abbiamo deciso di tenerli. È un passaggio difficile da accettare quello dei vuoti, allenarsi con disponibilità e motivarsi dopo una gara in cui non giochi. La possibilità però c’è, Zerbin l’ha subito sfruttata, ha fatto bene quando è entrato col Liverpool, non s’è lasciato intimorire, ha forza, corsa… Gaetano ha una qualità straordinaria e ci farà comodo, in momenti in cui avremo altri a disposizione dovrà mordere il freno, ma lo sa fare”.

Foto: Twitter Napoli