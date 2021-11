Spalletti: “Vittoria indelebile, stasera tanta roba. Da tempo non facevamo un possesso così”

Luciano Spalletti a DAZN dopo la vittoria contro la Lazio: “Vittoria indelebile. Siamo stati impeccabili sulle scelte da fare e dove far circolare la palla, la Lazio ha fatto fatica a trovarla con le sue aggressioni. L’avessero fatto a volte, sarebbe cominciata una partita differente, invece stasera tanta roba. Oggi sarebbe riduttivo e sbagliato esaltare soltanto Mertens, la prestazione della squadra è stata indelebile. Lobotka come Mario Rui hanno fatto una grande partita, Zielinski ha ritrovato la sua qualità dentro la sua corsa. Bisogna cercarlo con l’antennino chi non ha giocato bene. Dal primo momento che sono arrivato qui si capisce il sentimento che c’è per il Napoli, i tifosi sono sempre in cerca di eroi e la vera vittoria è quella di aver dato felicità”.

FOTO: Twitter Napoli