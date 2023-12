Spalletti: “Vincere a Napoli è facilissimo. Lo scudetto ha fatto esplodere la città di gioia”

Al pari del presidente Aurelio De Laurentiis, a ricevere il premio ‘Gazzetta Sport Awards 2023’, è stato anche Luciano Spalletti, alla guida del Napoli scudettato e attuale commissario tecnico della Nazionale italiana. Il tecnico di Certaldo si è così espresso: “Vincere a Napoli è facilissimo. Quando si ha il supporto di una città come Napoli, tutto diventa più semplice. La vittoria dello scudetto ha fatto esplodere la città di gioia. Ancora oggi, quando vado in giro per Napoli e mi riconoscono, sono io che li voglio abbracciare. L’amico più grande che ho nel calcio? Di Lorenzo”.

Una battuta anche sui prossimi Europei in programma a giugno in Germania: “Sarà un’esperienza bellissima e ci andiamo con tutto l’entusiasmo. Io chiamo in Nazionale chi la voglia di infilarsi la maglia dell’Italia”.

Foto: Instagram Azzurri