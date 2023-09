Spalletti: “Verratti ha rifiutato la Nazionale? In realtà quando l’ho chiamato mi ha detto altro”

Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa, si è espresso anche su un altro tema, rilanciato oggi dall’Equipe, secondo cui Verratti avrebbe rifiutato la convocazione quando Spalletti lo ha telefonato.

Il CT risponde così: “Non ho fatto in tempo a telefonare a tutti ma a qualcuno ho telefonato e a lui l’ho telefonato. E non mi sembra mi abbia detto così… Non mi sembra che mi abbia detto così, anzi, ma mi ha detto che gli ha fatto molto piacere aver ricevuto questa chiamata e di voler dare una mano, pur andando a giocare distante. Pure Bonucci mi ha detto la stessa cosa, anche lui vuole essere di aiuto alla Nazionale. Così mi hanno risposto tutti coloro a cui ho chiamato. Anche gli allenatori, quelli che hanno risposto, mi hanno mostrato questa collaborazione. Si vorrebbe fare una gestione corretta e il più coinvolgente possibile, anche se poi c’è un progetto da portare avanti e oggi la cosa più importante è qualificarsi. L’ansia gestiamola come ci pare, chiamiamola come vogliamo ma quella ci accompagnerà sempre. Ora con questo risultato la pressione diventa ancora più forte e sarà sempre così, come abbiamo detto prima. Dobbiamo essere sempre più professionisti e gestire meglio tutte le cose. Ma poi ci vuole quella personalità”.

Foto: twitter Napoli