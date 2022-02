Spalletti: “Tutti rompono i c… che il Napoli non ha carattere. Ora voglio vedere cosa diranno”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato a Dazn dopo il successo sul Napoli in campionato.

Queste le sue parole: “La squadra ha meritato nel secondo tempo, la Lazio si era rimessa in discussione con quell’eurogol di Pedro ma prima c’erano state un paio di situazioni per noi. Per quello che è stato il secondo tempo la squadra ha meritato, mi piace sottolineare il fatto che tutti rompono i c… ha questa squadra che non ha carattere ora voglio vedere quello che dicono. Il carattere non manca, il Cagliari oggi ha vinto a Torino e ci stava il pareggio con noi. A Barcellona siamo riusciti a fare risultato perché hanno concesso qualcosa. C’è una brutta atmosfera intorno a questa squadra, questa sera la squadra ha avuto carattere. E’ chiaro che ci sono tante partite da giocare, da vincere, ma una squadra che ha delle potenzialità sotto l’aspetto dell’autostima e della personalità perché nel secondo tempo lo ha fatto vedere. La Lazio palleggia bene, ha valori, te li ritrovi sempre addosso, poi nel primo tempo qualche pallone l’abbiamo perso. Non siamo molli. Fabian levalo, levalo, levalo invece lo lascio lì e segna. La squadra è in lotta per il livello alto di classifica”.