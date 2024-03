Spalletti: “Torniamo con la consapevolezza che molti di questi giocatori saranno all’Europeo”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro l’Ecuador: “A volte quando sento la presentazione delle partite dove l’Italia va a giocare, sembra sia scontato che l’Italia vinca sottogamba ma non è così. Ormai tutte le squadre sono attrezzate, c’è un livellamento verso l’alto. Ormai le conoscenze le hanno tutti e tutti sono messi bene in campo. Noi si torna con la consapevolezza che molti di questi giocatori faranno parte della convocazione finale. Abbiamo lasciato a casa qualcuno che potrebbe essere dentro, qualcuno che ha giocato l’Under 21”.

Foto: Instagram Italia