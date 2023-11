Spalletti torna sullo scudetto: “Lo si vince solo con uomini veri. Avevamo creato un corpo unico”

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha parlato alla Hall of Fame del Calcio Italiano, tornando sullo scudetto vinto con il Napoli.

Queste le sue parole: “È una situazione differente rispetto a ciò che si vive in Nazionale. Dentro un club si vive la quotidianità, la vita anche normale. C’è un rapporto molto più profondo rispetto a quello che c’è in Nazionale e diventa più facile modellare una squadra. Un campionato come quello vinto dal Napoli si può fare innanzitutto avendo a disposizione grandissimi calciatori, ciò che conta molto è sempre la qualità e il livello del calciatori. Io nel Napoli ho avuto a disposizione giocatori fantastici che mi hanno dato tutta la loro disponibilità, che mi hanno permesso di creare un corpo unico. Tutti i giorni lavoravano con serietà per esaudire le mie richieste e diventare sempre migliori. In quell’ambiente lì diventa poi un po’ più facile riuscire a creare sensazioni particolari, riuscire a creare questa roba che viene dal cuore perché la vivono in quella maniera lì. Ogni incontro con una persona di Napoli è un arricchimento e tu per forza devi dimostrare e dare tutto”.

Foto: Instagram Azzurri