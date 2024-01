Spalletti: “Superlega? Si perderebbe lo stupore di Davide che batte Golia. La gente sceglierà sempre il calcio che più la appassiona”

“La Superlega è il frutto di un mondo in cui si sta perdendo lo stupore di Davide che batte Golia”. E’ il giudizio netto di Luciano Spalletti, ct della nazionale, intervistato dai RaiSport per lo speciale “un anno di sport”, in onda questa sera su Rai2. “Stiamo perdendo i buoni odori e sapori di un tempo, quelli della terra, della tradizione – le parole di Spalletti – della gente in festa attorno a una bandiera, dello stupore di Davide che batte Golia. E’ come se il domani fosse tutto da inventare e scritto dalle regole dei potenti“. “Qualcuno – conclude Spalletti – vuole imporre quale sia l’unico calcio da guardare, non hanno caputo che finchè ci sarà un pallone e spazio per due porte la gente continerà a scegliere il calcio che più la appassiona”. Lo riporta l’Ansa.

Foto: Instagram Azzurri