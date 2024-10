Spalletti sull’inchiesta Doppia Curva: “Io rispondo a tutti, ma poi so riattaccare”

Il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha detto la sua a Rai Sport sull’inchiesta Doppia Curva, e sulle telefonate ricevute dall’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, interrogato ieri dalla Procura. Oggi toccherà invece ad Javier Zanetti.

“Posso dire che non ho mai vissuto situazioni come quelle di Simone Inzaghi, né a Milano né in altri momenti della mia carriera. Mai successo che qualcuno mi abbia chiamato per queste cose, è una novità che mi ha sorpreso. Perché poi non so quali siano stati i rapporti precedenti: uno ti telefona, non lo conosci, non hai mai avuto a che fare con lui, penso sia difficile poterci scambiare parole. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, ma poi so riattaccare”.

Foto: Instagram Azzurri