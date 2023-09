Spalletti sulle esclusioni di Jorginho e Verratti: “Non hanno minutaggio, è impensabile portarli dentro”

Inizia ufficialmente oggi l’avventura di Luciano Spalletti alla guida dell’Italia. Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo commissario tecnico ha così spiegato le sue scelte: “Convocati? Giocheremo due partite importanti, abbiamo bisogno di spessore internazionale ed esperienza. Non ho convocato un numero esagerato di calciatori, mi dispiacerà quando manderò qualcuno in tribuna. So le difficoltà dell’allenatore a fare questo. Ho lasciato a casa Verratti e Jorginho perché, non avendo minutaggio, è impensabili portarli dentro”.

Foto: Instagram Verratti