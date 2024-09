Spalletti: “Contro Israele cambierò 4-5 calciatori. Tonali? Eravamo tutti pronti a riaccoglierlo”

Intervenuto in Conferenza Stampa preparatoria al match di Nations League contro Israele, Spalletti ha dichiarato che l’Italia che scenderà in campo non sarà sicuramente la stessa di venerdì, almeno dal punto di vista degli uomini. Il tecnico di Certaldo ha anticipato 4-5 cambiamenti nella rosa titolare, e ha poi parlato del ritorno in gruppo di Tonali, oltre che delle condizioni di Bastoni e Frattesi.

Sulla sfida di domani: “Sarà una partita totalmente diversa rispetto a quella contro la Francia, quel match sarà difficilmente riproponibile. E’ difficile riproporre in blocco la squadra di venerdì, smaltire la fatica a distanza di due giorni è impossibile. Ora vediamo come stanno, ma ci sta che cambierò 3-4-5 calciatori”.

Tonali: “Eravamo tutti a braccia aperte pronti ad accoglierlo, per noi è un giocatore importante viste le sue qualità. Ora ce l’abbiamo, s’è rivisto un Tonali nuovo, molto voglioso di far vedere la sua qualità di calciatore, un Tonali che ha la capacità di aiutare tutti in campo perché sa fare tutto. E poi i compagni di squadra gli vogliono molto bene, averlo ritrovato nello spogliatoio anche per gli altri è stato motivo di grande piacere”.

Bastoni e Frattesi: “Bastoni domani gioca perché poi togliere sia lui che Calafiori diventa complicato. E’ quello che ha più esperienza, ha cose che possono far bene a tutta la squadra. Frattesi è da valutare nell’allenamento di oggi, ma lui dice di stare bene e di essere pulito. E’ stato sostituito prima, è stato risparmiato del pezzo più pericoloso da smaltire. C’è da vedere un po’ l’allenamento”.

Foto: FIGC.it