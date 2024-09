Spalletti sulla qualità della Nazionale: “Non abbiamo Baggio, Del Piero o Totti. Ma abbiamo giocatori in grado di fare tante cose”

Ad una domanda pervenutagli in Conferenza Stampa pre Israele–Italia riguardante l’attuale livello della Nazionale italiana, Spalletti ha risposto con chiarezza e coerenza. Secondo il CT, pur non essendoci i valori e i campioni che hanno contraddistinto gli azzurri negli scorsi decenni, oggi la Nazionale ha a disposizione comunque tanti buoni giocatori duttili e funzionali, in grado di spostare gli equilibri.

La risposta di Spalletti: “Sento fare discorsi contrastanti sul discorso che ci riguarda come Nazionale. Io parto sempre da un mio pensiero, ovvero che una Nazione come l’Italia avrà sempre 20 giocatori per comporre una squadra forte. Questi presupposti ci saranno sempre, al netto del periodo. Magari bisogna essere bravi a capire i momenti, ad esempio in questo periodo qui non abbiamo il vero purosangue da un punto di vista tecnico-calcistico, non abbiamo Baggio, Del Piero o Totti. Ma ne abbiamo tanti che sanno fare molte cose, che sanno adattarsi, un calcio di sentimento e di sacrificio. E queste cose possono fare la differenza. Si torna ad essere più disponibili a saper fare tutto e a prendersi le responsabilità di squadra. Venerdì più che squadra siamo stati fratelli che hanno composto una squadra, e quella è la chiave che trova la soluzione a qualsiasi difficoltà che hai”.

Foto: FIGC.it