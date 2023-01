Spalletti sul tema trasferte: “Non lo so se è giusta la punizione, ma è un momento storico importante”

Durante la conferenza stampa che precede la partita contro la Salernitana, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, ha annunciato l’assenza di Kvaratskhelia: “Non parte, sta a casa. Non ha febbre, ma il medico ha dovuto dargli dei farmaci per i sintomi”.

L’allenatore del Napoli ha poi effettuato un passaggio relativo alle trasferte dei tifosi partenopei: “Siamo in un momento storico importante, tutti sono importanti figuriamoci i nostri tifosi, proprio per questo non si deve ragionare così. E’ per la storia della città che dobbiamo comportarci in un certo modo, se si fa casino e si prende il calcio per fare casino poi bisogna subirne le conseguenze. Ci fa male non avere i nostri tifosi a supporto, importantissimi. Per tutto l’anno abbiamo parlato di stadio pieno e non capisco, sembra che conti altro e non il sostegno alla squadra. Non lo so se è giusta la punizione, non so le regole, mi occupo di altro, ma so mi dispiace non averli al nostro fianco”.

Foto: Instagram Napoli