Spalletti sugli applausi dello stadio a Insigne: “I tifosi sanno valutare il comportamento di un giocatore”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato degli applausi dello stadio Maradona a Lorenzo Insigne: “I tifosi del Napoli sanno valutare il comportamento di un calciatore, hanno avuto tanti anni per testare l’uomo Insigne. Per noi è un calciatore importante, anche oggi non avevamo grandi sostituzioni per il reparto offensivo ed averlo a disposizione da qui alla fine del campionato ci può dare una mano fondamentale”.

FOTO: twitter napoli