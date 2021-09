Spalletti su Zambo Anguissa: “Domani sarà titolare, ha dimostrato subito alla squadra il suo livello”

Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus, si è soffermato anche sull’ultimo arrivato a centrocampo Zambo Anguissa: “Ha fatto vedere da subito che è uno di questo livello qui. Nel modo di entrare nello spogliatoio, di salutare i compagni e dir loro due cose, ha fatto subito vedere di che livello è. E’ un calciatore che ci sarà molto utile perché le sue caratteristiche non si trovano negli altri componenti della nostra rosa. E’ quello che cercavamo per andare a completare il centrocampo, Giuntoli è stato bravo a trovarlo e lui ha fatto vedere di essere pronto per questa sfida. Domani lui gioca perché è pronto per giocarla, per cui lui sarà titolare”.

Foto: Sito Napoli