Spalletti su Totti: “Con il pallone tra i piedi il più forte che abbia allenato. Vi do il titolo della serie tv che farò su di lui”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Roma-Napoli, citazione per Francesco Totti durante da parte di Luciano Spalletti che scherza in merito a questa vicenda.

Queste le parole del trainer toscano: “Per Totti ho fatto delle cose che pensavo di non fare per nessun calciatore e le rifarei anche. Ho amato l’ambiente, ho amato Totti. Col pallone tra i piedi è il calciatore più forte che ho mai allenato, è tra i più grandi quest’era calcistica. Non voglio spoilerare la serie che farò io su Totti: il titolo è ‘Speriamo de morì tutti dopo’.

Foto: Twitter Roma