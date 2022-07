Intervenuto in conferenza stampa dopo l’amichevole vinta con il Perugia, Luciano Spalletti ha parlato anche di Matteo Politano, giocatore al centro delle voci di mercato: “Io non so perché vogliate far diventare un caso quello di Matteo. Se Politano rimane e ci dà il suo contributo importante come l’anno scorso, noi siamo tutti contenti”.

Foto: Twitter Napoli