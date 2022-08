Spalletti su Ndombele: “Con il gol di oggi ha rimarcato tutta la sua qualità”

Intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo il successo per 3-0 sulla Juve Stabia, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha commentato anche la prestazione di Tanguy Ndombele, autore del gol che ha sbloccato la gara: “Ha dimostrato e rimarcato tutta la qualità che ha con quel suo gol. Abbiamo perso a volte le misure, dobbiamo lavorare insieme perché ciò ti permette di avere una maggiore intesa in alcune situazioni. A volte abbiamo avuto bisogno di correre all’indietro e per questo dobbiamo lavorare“.

Foto: Instagram Napoli