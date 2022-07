Spalletti su Meret: “Portiere affidabilissimo. Ma nessuno ha il posto garantito, servono due titolari”

Intervenuto ai microfoni della sala stampa del ritiro di Dimaro, Luciano Spalletti ha parlato della situazione legata ai portieri in casa azzurri: “Meret è un portiere giovane, affidabilissimo, nel giro della Nazionale da tempo. Ma chi l’ha detto che non è buono con i piedi? Io non l’ho mai detto. Meret sta facendo degli allenamenti fatti bene per migliorare le cose in cui è carente. Per giocare tutte queste competizioni, compresa la Champions League, abbiamo bisogno di due portieri di livello. Qual è la squadra di livello che a uno gli garantisce il posto sicuro per tutto il campionato? Per cui uno deve far vedere il suo valore, confrontarsi col compagno di squadra e in quel caso lì si tratta di quello che vuole giocare al suo posto”.

Foto: Twitter Napoli