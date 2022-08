Spalletti su Kvaratskhelia: “Può fare molto meglio. Oggi ha sentito troppo la partita”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la bella vittoria per 5-2 del Napoli contro l’Hellas Verona, il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, ha commentato la prestazione di Khvicha Kvaratskhelia: “Kvara ha sentito troppo la partita, può fare molto meglio di quello che ha fatto oggi. Ha un po’ sofferto la marcatura a uomo dell’avversario, e uno come lui dovrebbe essere bravissimo a divincolarsi. Aveva un po’ di tensione: quando l’ho tolto hanno iniziato a tirargli un po’ i muscoli, e quella è la tensione della prima con la maglia del Napoli“.

Foto: Instagram Napoli