Spalletti su Jorginho: “Forse un altro rigore lo metterebbe in difficoltà. Si valutano anche altre situazioni”

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida di domani contro l’Ucraina, soffermandosi anche su Jorginho: “Come regista ha organizzazione non solo con la palla, ma anche indicando le posizioni ai compagni. E poi ha personalità, è abituato a gestire la squadra. Il rigore l’ha ribattuto perché ha personalità, l’ha battuto anche bene per come si era mosso il portiere. Forse poteva angolare di più, ma la sua caratteristica di battere i rigori è questa”. E in caso di un altro rigore: “Forse lo metteremmo in difficoltà rimandandolo al dischetto come avevo fatto per gioco in conferenza stampa l’altro giorno. Si valutano anche altre situazioni”.

Foto: Twitter Azzurri