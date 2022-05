Spalletti su Insigne: “Ha dimostrato il suo valore calciatore e come uomo, potrà girare ovunque a testa alta”

Nel corso dell’intervento ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti ha parlato anche di Lorenzo Insigne: “Si è preso responsabilità che altri magari non avrebbero accettato. Lui ha fatto una scelta che va accettata, per noi non sarà facile perché perderemo un giocatore di questo livello. Ha dimostrato il suo valore di calciatore e uomo, quindi potrà girare a testa alta su qualsiasi campo. È stato un calciatore leale, tutti abbiamo goduto con le sue giocate“.

Foto: Twitter Napoli