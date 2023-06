Spalletti su De Laurentiis: “Nessuno dei due deve annullare l’altro, abbiamo lavorato benissimo tutti insieme”

Intervenuto in conferenza stampa per l’ultima volta da Castelvolturno, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha così parlato del rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo le recenti dichiarazioni in seguito alla separazione: “C’è un’aria di o me o lui e io non voglio che ci sia questa divisione. Nessuno dei due deve annullare l’altro, abbiamo lavorato benissimo tutti insieme. Il senso dell’abbraccio era quello: volevo giocare anche un po’, abbracciando un trionfo e cancellando queste insidie che si sentono nell’aria» ha detto Spalletti”.

Foto: Napoli Twitter