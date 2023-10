Spalletti su Bonaventura: “Sta giocando un grandissimo calcio, può partire dall’inizio”

Queste le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa su Giacomo Bonaventura:

“Perché non dovrebbe esserci spazio per lui? È in un momento in cui sta giocando un grandissimo calcio, sta facendo vedere la maturazione di tutti gli insegnamenti che si è procurato da solo, perché è un ragazzo intelligente e in questo momento meritava. L’altra volta già meritava, io ho avuto un po’ di possibilità ma già lo meritava. Può far parte dell’undici iniziale, sicuramente. Per il resto, non si ritorna a parlare di questa situazione”.

foto: Instagram Bonaventura