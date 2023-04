Spalletti: “Stasera sono inconsolabile. Troppo ingenui e inesperti nelle scelte della partita”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha così parlato dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan: “Se c’è qualcosa che non rifarei? Innanzitutto si fanno i complimenti al Milan, perché sono stati veramente bravi per andare avanti. Ringrazio Faouzi per averci sostenuti sempre anche dopo aver lasciato la squadra. Il tempo purtroppo non ha retromarcia, abbiamo già troppo dolore per questo mancato passaggio del turno, non possiamo avere rimorsi per le scelte. Il 4-0 era stato troppo per il livello della squadra, nelle partite successive le abbiamo sempre fatte, ma avevamo un po’ di fiato corto. Siamo stati ingenui e un po’ inesperti nelle scelte della partita”.

Poi ha proseguito: “Per le partite che abbiamo deciso di fare un po’ di fianco lo concedi… Sarebbe servito fare qualche fallo e spendere qualche ammonizione, invece le abbiamo spese in situazioni meno decisive. Ma comunque non ci sarà il rischio di arrivare scarichi al campionato, i ragazzi sanno già che reazione avere. I giocatori sanno già cosa fare: anche se perderemo delle partite, noi andremo avanti. Potete farmi tutti i complimenti che vi pare, ma stasera sono inconsolabile!”.

Foto: Instagram Napoli