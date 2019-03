Spalletti: “Stasera è mancato tutto. Paura del derby? Mica ci picchiano…”

Queste le parole di Luciano Spalletti, tecnico dell‘Inter, dopo la sconfitta contro l’Eintracht e l’eliminazione dall’Europa League: “Stasera è mancato un po’ tutto perché abbiamo perso subito equilibrio e certezze. Dopo il loro gol abbiamo perso le distanze. Le seconde palle diventano tali se non hai la pulizia giusta sulle prime, se non le lavori bene diventano tutte palle a rimbalzo. Keita? E’ stata una scelta avventata, è colpa mia. Non aveva la garra giusta perché era tanto che non giocava. Il gol iniziale ci ha provocato un nervosismo superiore. Nel tentativo di recuperare si pensa di recuperare la cosa da solo invece di fare bene il proprio lavoro, dando aiuto alla squadra attraverso lo svolgimento del proprio compito. Si è creato più disordine, nel portare palla si sono lasciati degli spazi e le rincorse si sono allungate. E’ chiaro che le aspettative sono molte. Si vuol passare a essere vincenti, ma le possibilità sono poche. Pareggiando si poteva tenere tutto in discussione fino alla fine, ma abbiamo fatto subito confusione. Si poteva vincere anche negli ultimi minuti di partita, non per forza all’inizio. Paura per il derby? Ma no, paura di cosa? Non è corretto come discorso. Chiaro che dobbiamo far meglio di questa sera, ma paura non è il termine corretto, mica ci picchiano. Ci vuole più fiducia, ma quello viene in automatico”, ha chiuso Spalletti ai microfoni di Sky Sport.

Foto: Twitter ufficiale Inter