Spalletti: “Soulé e Colpani sono nel mirino della Nazionale”

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Rai’, il commissario tecnico, Luciano Spalletti, ha così parlato è arrivata dallo stesso commissario tecnico nel giorno di Italia-Malta a Bari: “Soulé e Colpani sono due nomi nel nostro mirino. Con uno ho parlato e con l’altro no, ma sono tutti e due molto attenzionati, perché stanno facendo benissimo e perché bisogna creare un’opportunità per quelli che spingono da sotto, per i giovani. Poi è chiaro che fino a quando non arriva questa spinta bella chiara, bella forte e carica di presupposti, bisogna mantenere l’esperienza e la sicurezza del calciatore un po’ più maturo”.

Foto: Instagram Italia