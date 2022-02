Spalletti sorride: Insigne è tornato in gruppo. A parte Anguissa, Lozano, Tuanzebe e Lobotka

Seduta d’allenamento mattutina per il Napoli, che prepara il match contro il Barcellona per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma domani alle ore 21 allo Stadio Maradona. Tuanzebe lavoro in palestra. Lozano e Lobotka lavoro personalizzato in campo. Anguissa ha svolto personalizzato in palestra. Kevin Malcuit si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore ha iniziato da ieri l’iter riabilitativo.

FOTO: Twitter Napoli